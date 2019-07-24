Бывший депутат Госдумы попросил политического убежища в США

По его словам, в России какие-то люди постоянно следили за ним в течение нескольких лет. Тогда же, сказал Боровой, "начали происходить странные вещи". Его уговаривали начать бизнес, предлагали миллионы долларов.

Сотрудники его службы безопасности подтвердили, то за ним следят, изучают расписание.

"Если такое наблюдение установили, значит вы - часть какого-то большого проекта. Это может быть и убийство, езжайте как можно быстрее и как можно дальше", - посоветовали ему.

В конце 2014 года Боровой "решил не искушать судьбу" и переехал в Лос-Анджелес. "Я на всякий случай попросил политического убежища в США", - сказал он.

Политик добавил, что не сможет посещать Россию пять лет за рассмотрение его заявления об убежище. В США Боровой планирует заниматься бизнесом и преподавать.

Константин Боровой - российский предприниматель и оппозиционный либеральный политик, депутат государственной думы второго созыва (1995-2000 г.), Экс-глава "Партии экономической свободы" (1992-2003 г.), председатель политической партии "Западный Выбор" (с 17 марта 2013 г.). В своих выступлениях и сообщениях остро критикует российский режим, вступается за максимальное сближение России с Западом.