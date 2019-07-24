Более 28 млн сделок с врачами: правительство выделило еще 1 млрд грн на зарплаты

24 июля, 2019, 15:27

Правительство направило дополнительно 1 млрд грн на зарплаты семейным врачам, терапевтам и педиатрам из-за очень высокой динамики заключения деклараций с ними

Об этом сообщает "Правительственный портал".

Кабинет Министров Украины перераспределил 1 млрд грн на оплату услуг в медучреждениях, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры. Соответствующее постановление принято на заседании Правительства 24 июля 2019 года.

Уже более 28 млн украинцев избрали своего семейного врача, терапевта или педиатра для своих детей. Из-за очень высокой динамики заключения деклараций, возникла потребность в дополнительном финансировании на гарантированную оплату услуг первичной медицинской помощи Национальной службой здоровья.

Отметим, что каждый украинец впервые получил возможность свободно выбирать семейных врачей, терапевтов и педиатров - 70% довольны специалистом, которого выбрали, согласно опросу социологической группы "Рейтинг".

Все коммунальные учреждения первичной помощи перешли на финансирование по принципу "деньги следуют за пациентом" - теперь они получают средства за услуги, которые предоставляют пациентам. Доход зависит от объема работы. В эффективных заведениях первичной помощи, которые присоединились к трансформации, зарплаты медицинских работников выросли в 2-4 раза. Для многих врачей, медсестер и медбратьев первички это отражается в зарплате более чем 10, 15 и 20 тыс. грн.

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) с начала года выплатила заведениям первичной помощи более 9,6 млрд грн по договору.

Напомним, что в 2020 году заработает программа медицинских гарантий, в которую войдут услуги первичной, специализированной амбулаторной, стационарной медицинской помощи, а также экстренная, паллиативная и реабилитационная помощь. А медицинские учреждения всех уровней перейдут на модель финансирования Национальная служба здоровья в соответствии с Законом "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения".

Программа медицинских гарантий будет принята Верховной Радой вместе с Государственным бюджетом. Сейчас команды МОЗ Украины и НСЗУ активно работают над разработкой программы.