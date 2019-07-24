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Espreso.tvОбществоАМКУ рассмотрит дело против 18 облгазов Фирташа

АМКУ рассмотрит дело против 18 облгазов Фирташа

АМКУ рассмотрит дело против облгазов по подозрению, что председателем наблюдательного совета одновременно во всех обществах есть одно лицо

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела о нарушении 18 газораспределительными компаниями закона "О защите экономической конкуренции".

По информации АМКУ, нарушение заключается в том, что гражданина Великобритании Дэвида Этони Ховарда Брауна назначили председателем наблюдательного совета одновременно во всех компаниях без получения соответствующего разрешения органов АМКУ.

Речь идет о следующих предприятия: "Сумыгаз", "Запорожгаз", "Черниговгаз", "Днепропетровскгаз", "Львовгаз", "Хмельницкгаз", "Криворожгаз", "Тысменицагаз", "Николаевгаз", "Киевоблгаз", "Ивано-Франковскгаз" , "Ривнегаз", "Днепрогаз", "Закарпатгаз", "Черновцыгаз", "Харьковгоргаз", "Житомиргаз", "Харьковгаз".

Как отметили в АМКУ, назначение Брауна является нарушением закона "О защите экономической конкуренции" и дает основания считать

указанные общества единственным субъектом хозяйствования;

указанные концентрации могут иметь негативные последствия в виде монополизации товарного рынка, злоупотребления монопольным (доминирующим) положением, существенному ограничению конкуренции на всем рынке или в значительной его части.

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