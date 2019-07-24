АМКУ рассмотрит дело против 18 облгазов Фирташа
Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины
Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела о нарушении 18 газораспределительными компаниями закона "О защите экономической конкуренции".
По информации АМКУ, нарушение заключается в том, что гражданина Великобритании Дэвида Этони Ховарда Брауна назначили председателем наблюдательного совета одновременно во всех компаниях без получения соответствующего разрешения органов АМКУ.
Речь идет о следующих предприятия: "Сумыгаз", "Запорожгаз", "Черниговгаз", "Днепропетровскгаз", "Львовгаз", "Хмельницкгаз", "Криворожгаз", "Тысменицагаз", "Николаевгаз", "Киевоблгаз", "Ивано-Франковскгаз" , "Ривнегаз", "Днепрогаз", "Закарпатгаз", "Черновцыгаз", "Харьковгоргаз", "Житомиргаз", "Харьковгаз".
Как отметили в АМКУ, назначение Брауна является нарушением закона "О защите экономической конкуренции" и дает основания считать
указанные общества единственным субъектом хозяйствования;
указанные концентрации могут иметь негативные последствия в виде монополизации товарного рынка, злоупотребления монопольным (доминирующим) положением, существенному ограничению конкуренции на всем рынке или в значительной его части.
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