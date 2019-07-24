АМКУ рассмотрит дело против 18 облгазов Фирташа

24 июля, 2019, 12:11

АМКУ рассмотрит дело против облгазов по подозрению, что председателем наблюдательного совета одновременно во всех обществах есть одно лицо

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела о нарушении 18 газораспределительными компаниями закона "О защите экономической конкуренции".

По информации АМКУ, нарушение заключается в том, что гражданина Великобритании Дэвида Этони Ховарда Брауна назначили председателем наблюдательного совета одновременно во всех компаниях без получения соответствующего разрешения органов АМКУ.

Речь идет о следующих предприятия: "Сумыгаз", "Запорожгаз", "Черниговгаз", "Днепропетровскгаз", "Львовгаз", "Хмельницкгаз", "Криворожгаз", "Тысменицагаз", "Николаевгаз", "Киевоблгаз", "Ивано-Франковскгаз" , "Ривнегаз", "Днепрогаз", "Закарпатгаз", "Черновцыгаз", "Харьковгоргаз", "Житомиргаз", "Харьковгаз".

Как отметили в АМКУ, назначение Брауна является нарушением закона "О защите экономической конкуренции" и дает основания считать

указанные общества единственным субъектом хозяйствования;

указанные концентрации могут иметь негативные последствия в виде монополизации товарного рынка, злоупотребления монопольным (доминирующим) положением, существенному ограничению конкуренции на всем рынке или в значительной его части.