Зеленский заявил, что Рябошапка может стать генпрокурором

23 июля, 2019, 15:29

Об этом президент заявил после брифинга по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, передает УНИАН .

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По словам Зеленского, пока на эту должность рассматривается кандидатура заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапки.