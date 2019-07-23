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Espreso.tvОбществоЗеленский заявил, что Рябошапка может стать генпрокурором

Зеленский заявил, что Рябошапка может стать генпрокурором

Руслан Рябошапка
фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужен новый генпрокурор

Об этом президент заявил после брифинга по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, передает УНИАН .

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По словам Зеленского, пока на эту должность рассматривается кандидатура заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапки.

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