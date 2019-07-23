Зеленский уволил 7 глав районных администраций
23 июля, 2019, 09:39
Президент Украины Владимир Зеленский уволил 5 глав РГА Луганщины, одного главу РГА Львовщины и одного Хмельницкой области
Об этом говорится на сайте президента.
- В.Сукача с должности главы Каменец-Подольской РГА Хмельницкой области (№235 / 2019-рп);
- В.Зубрицького с должности главы Стрыйской РГА Львовской области (№234 / 2019-рп);
- А.Иванова с должности главы Троицкой РГА Луганской области (№233 / 2019-рп);
- В.Сергиенко с должности главы Новоайдарской РГА Луганской области (№232 / 2019-рп);
- И.Дзюбу с должности главы Марковской РГА Луганской области (№231 / 2019-рп);
- Н.Чехуту с должности главы Кременской РГА Луганской области (№230 / 2019-рп);
- С.Иванюченка с должности главы Белокуракинской РГА Луганской области (№229 / 2019-рп).
Отмечается, что увольнение глав РГА связано с окончанием срока полномочий предыдущего президента Украины.
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют