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Espreso.tvОбществоЗеленский уволил 7 глав районных администраций

Зеленский уволил 7 глав районных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 5 глав РГА Луганщины, одного главу РГА Львовщины и одного Хмельницкой области

Об этом говорится на сайте президента.

  • В.Сукача с должности главы Каменец-Подольской РГА Хмельницкой области (№235 / 2019-рп);
  • В.Зубрицького с должности главы Стрыйской РГА Львовской области (№234 / 2019-рп);
  • А.Иванова с должности главы Троицкой РГА Луганской области (№233 / 2019-рп);
  • В.Сергиенко с должности главы Новоайдарской РГА Луганской области (№232 / 2019-рп);
  • И.Дзюбу с должности главы Марковской РГА Луганской области (№231 / 2019-рп);
  • Н.Чехуту с должности главы Кременской РГА Луганской области (№230 / 2019-рп);
  • С.Иванюченка с должности главы Белокуракинской РГА Луганской области (№229 / 2019-рп).

Отмечается, что увольнение глав РГА связано с окончанием срока полномочий предыдущего президента Украины.

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