Зеленский о деле Шеремета: Люди, совершившие убийство, будут найдены

23 июля, 2019, 15:02

Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Хочу заверить из того, что я увидел, что у нас будет результат. Найдем убийц. Полиции помогут закончить это дело ГПУ и СБУ. Люди, которые совершили убийство будут найдены. Самое главное, чтобы те, кто взорвали - были за решеткой", - подчеркнул президент Зеленский.

Ранее глава Нацполиции Сергей Князев получил разрешение от следователя на разглашение секретных сведений этого расследования президенту Владимиру Зеленскому.