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Espreso.tvОбществоЗеленский о деле Шеремета: Люди, совершившие убийство, будут найдены

Зеленский о деле Шеремета: Люди, совершившие убийство, будут найдены


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с секретными сведениями расследования убийства журналиста Павел Шеремета в июле 2016 года

Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Хочу заверить из того, что я увидел, что у нас будет результат. Найдем убийц. Полиции помогут закончить это дело ГПУ и СБУ. Люди, которые совершили убийство будут найдены. Самое главное, чтобы те, кто взорвали - были за решеткой", - подчеркнул президент Зеленский.

Ранее глава Нацполиции Сергей Князев получил разрешение от следователя на разглашение секретных сведений этого расследования президенту Владимиру Зеленскому.

  • Напомним, журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по ч.2 п.5 ст.115 УК (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей).
  • Убийство Шеремета не было терактом.
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