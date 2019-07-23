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Espreso.tvОбществоЗеленский назвал "мальчиком" журналиста "Радио Свобода"

Зеленский назвал "мальчиком" журналиста "Радио Свобода"

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения в ОПУ фамильярно высказался о журналисте проекта "Радио Свообода" - программы "Схемы" Михаиле Ткаче

Об этом сам Ткач рассказал в Twitter.

По словам журналиста, президент Зеленский назвал его "мальчиком". В ответ Ткач сделал главе государства замечание, что неуместно так высказываться о журналистах.

"Только что в офисе президента:
Зеленский: Где этот мальчик?
Я: Я журналист, а не мальчик.
Зеленский: А журналист что не может быть парнем?
Я: Парнем может. Мальчиком - нет.
Зеленский: Ну хорошо. Как к Вам обращаться?
Я: Михаил меня зовут, Владимир Александрович", - написал Ткач.

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