Зеленский назвал "мальчиком" журналиста "Радио Свобода"

23 июля, 2019, 20:17

Об этом сам Ткач рассказал в Twitter.

По словам журналиста, президент Зеленский назвал его "мальчиком". В ответ Ткач сделал главе государства замечание, что неуместно так высказываться о журналистах.

"Только что в офисе президента:

Зеленский: Где этот мальчик?

Я: Я журналист, а не мальчик.

Зеленский: А журналист что не может быть парнем?

Я: Парнем может. Мальчиком - нет.

Зеленский: Ну хорошо. Как к Вам обращаться?

Я: Михаил меня зовут, Владимир Александрович", - написал Ткач.