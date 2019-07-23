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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил заместителем секретаря СНБО экс-мэра Луганска Алексея Данилова

Зеленский назначил заместителем секретаря СНБО экс-мэра Луганска Алексея Данилова

23 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Данилова заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Назначить Данилова Алексея Мячеславович заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в Указе №551 / 2019.

  • Напомним, Алексей Данилов родился 7 сентября 1962 года в городе Красный Луч Луганской области. В 2005 году возглавлял Луганскую ОГА. Был народным депутатом Украины 5-го созыва от Блока Юлии Тимошенко. Заместитель директора Европейского института интеграции и развития.

 

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