Зеленский назначил заместителем секретаря СНБО экс-мэра Луганска Алексея Данилова
23 июля, 2019, 22:06
23 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Данилова заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины
Об этом сообщается на сайте главы государства.
"Назначить Данилова Алексея Мячеславович заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в Указе №551 / 2019.
- Напомним, Алексей Данилов родился 7 сентября 1962 года в городе Красный Луч Луганской области. В 2005 году возглавлял Луганскую ОГА. Был народным депутатом Украины 5-го созыва от Блока Юлии Тимошенко. Заместитель директора Европейского института интеграции и развития.
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