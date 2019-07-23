Заместитель Холодницкого незаконно передал дело Одесского аэропорта полиции, - ГПК

23 июля, 2019, 12:10

Заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко незаконно изменил квалификацию и передал в полицию производство по Одесскому международному аэропорту

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

В июне 2016 года детективы НАБУ начали расследовать фактически незаконную приватизацию Одесского аэропорта. Частная компания "Одесса аэропорт девелопмент" получила 75% корпоративных прав на аэродром, в то время у города осталось лишь 25%.

По информации журналистов, эта частная фирма принадлежит одесскими бизнесменами Борису Кауфману и Александру Грановскому.

"Чиновники Одесского городского совета, сговорившись с представителями "Одесса аэропорт девелопмент", создали ООО "Международный аэропорт "Одесса". Преобразование аэропорта в коммерческую фирму осуществлялось под видом якобы привлечения средств частного инвестора в сумме 120 млн долларов США для реконструкции взлетной полосы ", - отметили в ГПК.

Отмечается, что "инвестиционные" средства лежали в банковском залоге по кредиту фирмы "Одесса аэропорт девелопмент". "В то время злоумышленники передали все коммунальное имущество аэропорта в частные руки Кауфмана-Грановского. Таким образом, убыток Одессе составляет 118 млн грн", - заявляют в ГПК.

В апреле 2019 года детективы подготовили проекты подозрений, направив их для согласования в САП, но САП их не согласовала.

Зато старший прокурор по этому делу заместитель руководителя САП Владимир Кривенко 10 июня 2019 года изменил квалификацию дела по злоупотреблению служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса Украины), в служебной халатности (ст. 367).

В тот же день, Кривенко принял решение передать дело для дальнейшего расследования в полицию Одесской области.

"Заместитель руководителя САП незаконно изменил подследственность по делу, чтобы передать его в полицию, поскольку закон запрещает поручать осуществление дел НАБУ другому органу досудебного расследования", - хазначае юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин.

Он считает, что в полиции Одессы дело расследовать никто не будет, зато его просто закроют и ответственность за схему никто не понесет.

В ноябре 2018 Центр противодействия коррупции представил Реестр слитых дел САП - ресурс, на котором собрали дела топ-коррупции, в которых поступки прокуроров САП навредили расследованию или свели к нулю шансы на реальные приговоры и конфискации для их фигурантов.