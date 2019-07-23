Вице-премьер Кистион и министры Насалик и Семерак проиграли кандидатам от "Слуги народа"

23 июля, 2019, 12:29

Вице-премьер Владимир Кистион, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик и министр экологии и природных ресурсов Семерак не проходят в Верховную Раду, уступая кандидатам от "Слуги народа"

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Вице-премьер Владимир Кистион проиграл другим кандидатам на внеочередных выборах в Верховную Раду на 11-м мажоритарном округе в Винницкой области. Так, по результатам обработки 86,72% протоколов, Кистион занимает пятое место с результатом 9,37%. В этом округе лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Максим Пашковский, за которого проголосовали 26,39% избирателей.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в округе №85 по итогам обработки 100% протоколов набрал 24,13% голосов, оказавшись на третьем месте. Победил в этом округе кандидат от партии "Слуга народа" Эдуард Прощук.

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, который баллотировался в округе №124 во Львовской области, по итогам обработки всех протоколов пришел к финишу лишь 7-м с результатом 8,84%. В этом округе выиграл кандидат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук.