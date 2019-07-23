Выборы Верховной Рады: ЦИК обработала 97,3% протоколов
23 июля, 2019, 17:56
По данным обработки 97,32% протоколов голосования на выборах Верховной Рады Украины партия-победитель "Слуга народа" набирает 43,12% голосов
Об этом сообщает сайт ЦИК .
По результатам подсчета, на втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,04%), на третьем - ВО "Батькивщина" (8,18%).
"Европейская солидарность" занимает четвертую позицию с результатом 8,12%, замыкает топ-5 партия Святослава Вакарчука "Голос" (5,84%).
Из партий, которые не проходят в парламент, больше всего голосов набрала "Радикальная партия Олега Ляшко" - 4,02%.
- Напомним, по данным национального экзит-пола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%, "Сила и честь" - 4,3%, "Оппозиционный блок - 3,3%," партия Шария "- 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%," украинская стратегия Гройсмана "- 2,2%.
- ЦИК не зафиксировала нарушений, способных повлиять на результаты парламентских выборов.
- КИУ заявил о вмешательстве Нацполиции в работу избиркома.
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