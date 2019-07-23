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Espreso.tvОбществоВыборы Верховной Рады: ЦИК обработала 97,3% протоколов

Выборы Верховной Рады: ЦИК обработала 97,3% протоколов

По данным обработки 97,32% протоколов голосования на выборах Верховной Рады Украины партия-победитель "Слуга народа" набирает 43,12% голосов

Об этом сообщает сайт ЦИК .

По результатам подсчета, на втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,04%), на третьем - ВО "Батькивщина" (8,18%).

"Европейская солидарность" занимает четвертую позицию с результатом 8,12%, замыкает топ-5 партия Святослава Вакарчука "Голос" (5,84%).

Из партий, которые не проходят в парламент, больше всего голосов набрала "Радикальная партия Олега Ляшко" - 4,02%.

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