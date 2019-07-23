Вакарчук предлагает создать в Раде ИТ-комитет. Геращенко говорит, что такой уже существует

23 июля, 2019, 12:12

Такое предложение высказал лидер политической силы Святослав Вакарчук в комментарии Укринформу.

Команда политической партии "Голос" считает целесообразным создать в структуре ВР отдельный комитет, члены которого будут заниматься вопросами развития высоких технологий как приоритетной отрасли.

"На сегодня это важная отрасль для Украины, она развивается очень мощно. Мы можем помочь ей. Однако само по себе создание отдельного комитета ничего не даст, надо понимать, какими будут его функции, чем он может помочь", - отметил Вакарчук.

В то же время политик заявил, что к уменьшению количества профильных комитетов "надо очень внимательно подойти".

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отреагировала на предложение замечанием, что такой комитет в парламенте уже существует:

"При всем уважении, и не хочу никого расстраивать, но у ВР есть такой комитет! Он существует и достаточно хорошо работал прошлую каденцию. Называется "комитет информатизации и связи". Состоял исключительно из новых лиц, принял ряд важных законов в сфере ИТ ", - сообщила Геращенко.