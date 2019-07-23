В Венесуэле произошел новый масштабный блэкаут: Мадуро обвиняет "террористов"
Отключение коснулось большей части города, было остановлено движение метро, из-за чего на центральных улицах образовались пробки.
По неофициальным данным, поставки электроэнергии возбуждено в 14 из 23 штатов страны.
Глава Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в "атаке" на энергетический комплекс страны не названных "террористов", которые нарушили работу гидроэлектростанции на юге страны.
В свою очередь временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо обвинил в произошедшем режим Мадуро, заявив, что причиной отключений стало снос электросетей из-за нехватки инвестиций в инфраструктуру, недостаточное обслуживание и коррупцию.
А министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес сообщил, что причиной могла стать "электромагнитная атака".
Напомним, первые блэкаут начались 7 марта. Примерно 80% территории Венесуэлы остались без электричества после исключения ГЭС Эль-Гуры.
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