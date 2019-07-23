В Венесуэле произошел новый масштабный блэкаут: Мадуро обвиняет "террористов"

Отключение коснулось большей части города, было остановлено движение метро, из-за чего на центральных улицах образовались пробки.

По неофициальным данным, поставки электроэнергии возбуждено в 14 из 23 штатов страны.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в "атаке" на энергетический комплекс страны не названных "террористов", которые нарушили работу гидроэлектростанции на юге страны.

В свою очередь временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо обвинил в произошедшем режим Мадуро, заявив, что причиной отключений стало снос электросетей из-за нехватки инвестиций в инфраструктуру, недостаточное обслуживание и коррупцию.

А министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес сообщил, что причиной могла стать "электромагнитная атака".

Напомним, первые блэкаут начались 7 марта. Примерно 80% территории Венесуэлы остались без электричества после исключения ГЭС Эль-Гуры.