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Espreso.tvМирВ Венесуэле произошел новый масштабный блэкаут: Мадуро обвиняет "террористов"

В Венесуэле произошел новый масштабный блэкаут: Мадуро обвиняет "террористов"

В столице Венесуэлы Каракас новое масштабное отключение электричества
Об этом сообщает DW.

Отключение коснулось большей части города, было остановлено движение метро, из-за чего на центральных улицах образовались пробки.

По неофициальным данным, поставки электроэнергии возбуждено в 14 из 23 штатов страны.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в "атаке" на энергетический комплекс страны не названных "террористов", которые нарушили работу гидроэлектростанции на юге страны.

В свою очередь временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо обвинил в произошедшем режим Мадуро, заявив, что причиной отключений стало снос электросетей из-за нехватки инвестиций в инфраструктуру, недостаточное обслуживание и коррупцию.

А министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес сообщил, что причиной могла стать "электромагнитная атака".

Напомним, первые блэкаут начались 7 марта. Примерно 80% территории Венесуэлы остались без электричества после исключения ГЭС Эль-Гуры.

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