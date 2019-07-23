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Espreso.tvОбществоВ США поймут намерения Зеленского после выдвижения кандидатуры премьера

В США поймут намерения Зеленского после выдвижения кандидатуры премьера

Американские эксперты ожидают выдвижения кандидатуры премьер-министра, чтобы оценить ориентированность новой власти на курс реформ

Об этом говорится в опросе экспертов, проведенном американским аналитическим центром "Атлантический совет", - передает Укринформ.

"Выбор кандидатуры премьер-министра будет иметь ключевое значение и покажет, чему предан Зеленский и какие у него намерения, вместе с тем это будет решающий момент для демонстрации способности президента Зеленского к управлению", - рассказали эксперты.

Они добавляют, что Зеленскому нужен премьер высшего сорта профессионализма, с опытом и знанием в вопросах экономики, политики и общества как на национальном, так и на международном уровне, со способностью управлять эффективным правительством, внедрит повестку дня, которую поддерживают избиратели президента.

Директор "Атлантического совета" отметил, что нужно назначить технократическое правительство, которое сможет провести реформы "без оглядки на собственные дальнейшие рейтинги" и обращает внимание, что выбор лица премьер-министра будет "ключевым".

"Зеленский сделал замечательный выбор, назначив Абромавичюс управлять Укроборонпромом, государственным оборонным конгломератом, Макса Нефедова руководителем таможни. Выбор премьера будет еще важнее", - отметил он.

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