В Средиземном море нашли подводную лодку "Миневра", которая исчезла 50 лет назад
Об этом пишет НВ .
Все предыдущие попытки найти лодку были безуспешными. Это поисковую операцию организовали по просьбе семей пропавших моряков.
"Мы только что нашли "Минерву". Это успех, облегчение и технический подвиг. Думаю о семьях, которые так долго ждали этого момента", - написала в Twitter министр обороны Франции Флоранс Парли.
Новая поисковая команда снова проанализировала данные по аварии, включая информацию о течении, чтобы найти место, где могла утонуть лодка, с помощью новых технологий.
Подводную лодку нашли в 45 км от Тулона на глубине 2370 м.
Точной причины аварии "Минервы" никогда не сообщалось.
Nous venons de retrouver la Minerve. C'est un succès, un soulagement et une prouesse technique. Je pense aux familles qui ont attendu ce moment si longtemps. pic.twitter.com/pjDnj7lEyb- Florence Parly (@florence_parly) 22 июля 2019 г.
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