В Средиземном море нашли подводную лодку "Миневра", которая исчезла 50 лет назад

23 июля, 2019, 08:59

Подводная лодка "Минерва" исчезла в 1968 году. Тогда на ее борту находились 52 моряка

Об этом пишет НВ .

Все предыдущие попытки найти лодку были безуспешными. Это поисковую операцию организовали по просьбе семей пропавших моряков.

"Мы только что нашли "Минерву". Это успех, облегчение и технический подвиг. Думаю о семьях, которые так долго ждали этого момента", - написала в Twitter министр обороны Франции Флоранс Парли.

Новая поисковая команда снова проанализировала данные по аварии, включая информацию о течении, чтобы найти место, где могла утонуть лодка, с помощью новых технологий.

Подводную лодку нашли в 45 км от Тулона на глубине 2370 м.

Точной причины аварии "Минервы" никогда не сообщалось.