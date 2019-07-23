В среду возможны ливни и шквалы, - синоптик

23 июля, 2019, 11:48

В среду, 24 июля, в Украине дожди местами могут переходить в ливни и шквалы

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Telegram-канале.

Так будет 24 июля практически во всех областях. Южная часть Украины, правда, будет принадлежать сухой солнечной погоде, лишь на юге Крыма вероятность дождя с грозой.

Температура воздуха в среду составит + 23 + 26 градусов, на юге и востоке, а также в Днепре и районах ожидается + 26 + 30 градусов.

В Киеве в среду вероятно будет кратковременный дождь и гроза. Ночью в столице + 13 + 16 градусов, днем предполагается + 22 + 25 градусов.