В России горел детский лагерь, не менее 4 погибших
23 июля, 2019, 16:29
В Хабаровском крае, в детском палаточном лагере "Холдомы", произошел пожар, в результате которого погибли по меньшей мере четыре ребенка
Об этом сообщает РБК.
Как сообщается, из-за пожара погибли трое девочек и один мальчик. Всего в лагере находились 189 детей, они жили в 26 палатках. Пострадали 12 человек, среди них и дети, и взрослые.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело передано в Главное следственное управление.
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют