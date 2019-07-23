В России горел детский лагерь, не менее 4 погибших

23 июля, 2019, 16:29

В Хабаровском крае, в детском палаточном лагере "Холдомы", произошел пожар, в результате которого погибли по меньшей мере четыре ребенка

Об этом сообщает РБК.

Как сообщается, из-за пожара погибли трое девочек и один мальчик. Всего в лагере находились 189 детей, они жили в 26 палатках. Пострадали 12 человек, среди них и дети, и взрослые.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело передано в Главное следственное управление.