В РФ зарезали активистку Григорьеву, которая поддерживала украинских политзаключенных

23 июля, 2019, 10:44

В Санкт-Петербурге нанесли 8 смертельных ножевых ранений общественной активистке Елене Григорьевой

Об этом сообщил правозащитник Динар Идрисов в Facebook.

Отмечается, что тело погибшей нашли 22 июля в кустах возле дома.

Идрисов сообщил, что Григорьевой последнее время угрожали убийством.

РосСМИ рассказывают, что у погибшей была изрезана спина и лицо, также были заметны следы удушения.

Также стало известно о задержании подозреваемого: им оказался 40-летний житель Башкортостана.

Елене Григорьевой был 41 год. Она активно отстаивала права ЛГБТ, а также выступала на митингах в поддержку крымских татар и украинских политзаключенных, а также сестер Хачатурян, которых подозревают в жестоком убийстве отца-насильника.