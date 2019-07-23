В РФ зарезали активистку Григорьеву, которая поддерживала украинских политзаключенных
23 июля, 2019, 10:44
В Санкт-Петербурге нанесли 8 смертельных ножевых ранений общественной активистке Елене Григорьевой
Об этом сообщил правозащитник Динар Идрисов в Facebook.
Отмечается, что тело погибшей нашли 22 июля в кустах возле дома.
Идрисов сообщил, что Григорьевой последнее время угрожали убийством.
РосСМИ рассказывают, что у погибшей была изрезана спина и лицо, также были заметны следы удушения.
Также стало известно о задержании подозреваемого: им оказался 40-летний житель Башкортостана.
Елене Григорьевой был 41 год. Она активно отстаивала права ЛГБТ, а также выступала на митингах в поддержку крымских татар и украинских политзаключенных, а также сестер Хачатурян, которых подозревают в жестоком убийстве отца-насильника.
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