//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ РФ из американского фильма вырезали фразу "нельзя переть против украинцев"

В РФ из американского фильма вырезали фразу "нельзя переть против украинцев"

Российский телеканал СТС показал фильм "Ограбление по-итальянски" без реплики об украинцах

Об этом сообщает росСМИ.

В оригинале фильма "Ограбление по-итальянски" один из героев говорит: "Я давно понял, что нельзя переть против природы, тещи и долбаных украинцев".

СТС сократил эту цитату до "Я давно понял, что нельзя перет против природы, тещи".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 июля, 2019 вторник

больше новостей

23 июля, 2019 вторник

22 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать