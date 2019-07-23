В РФ из американского фильма вырезали фразу "нельзя переть против украинцев"

23 июля, 2019, 09:55

Российский телеканал СТС показал фильм "Ограбление по-итальянски" без реплики об украинцах

Об этом сообщает росСМИ.

В оригинале фильма "Ограбление по-итальянски" один из героев говорит: "Я давно понял, что нельзя переть против природы, тещи и долбаных украинцев".

СТС сократил эту цитату до "Я давно понял, что нельзя перет против природы, тещи".