В Раду от "Слуги народа" прошла дочь продюсера Лиги смеха, которая имеет ресторанный бизнес в Крыму, - СМИ

23 июля, 2019, 17:41

Кандидат в нардепы от "Слуги народа" Ирина Борзова, которая победила в округе №14 (Винницкая область) с результатом 30%, имеет вместе с отцом ресторанный бизнес в оккупированном Крыму

Об этом сообщает Украинская правда.

Ирина Борзова - предприниматель. Имеет бизнес по поставке готовых блюд, предоставлению имущества в аренду, организации различных мероприятий и развлечений. В прошлом году задекларировала 2,1 миллиона гривен. Кроме того, занимается благотворительной и общественной работой, сообщается на сайте ЦИК.

Отец Борзовой, Наум Барула, является одним из руководителей юмористического шоу "Лига смеха", которое производит студия "Квартал 95" вместе с Drive Production.

В дополнение, Наум Барула является владельцем нескольких фирм, где среди его партнеров присутствуют бывшие бизнес-партнеры и соратники Зеленского. В частности, Тимур Миндич, Сергей и Борис Шефиры.

Вместе с отцом Ирина Борзова владеет компанией "Профиль-Н", зарегистрированной в крымском Судаке. Компания занимается ресторанным бизнесом. После оккупации Крыма компанию перерегистрировали как российскую.

Согласно бухгалтерской отчетности, прибыль компании "Профиль-Н" на оккупированных территориях с 2014 года постоянно росла. В 2017 году она заплатила около 275,4 тыс. рублей налогов и взносов.

Заметим, что муж кандидата от "Слуги народа" - Сергей Борзов - исполняет обязанности председателя Государственного управления делами.

Кроме того, по данным СМИ в 2016 году ГУД выделило Борзовым квартиру на 190 кв. м несмотря на обеспеченность семьи. Согласно декларации Борзова за 2018 год, супруги до сих пор пользуется этим жильем, а также имеют в собственности или пользовании несколько домов, квартир и автомобилей.