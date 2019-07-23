В Раду от "Слуги народа" прошла дочь продюсера Лиги смеха, которая имеет ресторанный бизнес в Крыму, - СМИ
Об этом сообщает Украинская правда.
Ирина Борзова - предприниматель. Имеет бизнес по поставке готовых блюд, предоставлению имущества в аренду, организации различных мероприятий и развлечений. В прошлом году задекларировала 2,1 миллиона гривен. Кроме того, занимается благотворительной и общественной работой, сообщается на сайте ЦИК.
Отец Борзовой, Наум Барула, является одним из руководителей юмористического шоу "Лига смеха", которое производит студия "Квартал 95" вместе с Drive Production.
В дополнение, Наум Барула является владельцем нескольких фирм, где среди его партнеров присутствуют бывшие бизнес-партнеры и соратники Зеленского. В частности, Тимур Миндич, Сергей и Борис Шефиры.
Вместе с отцом Ирина Борзова владеет компанией "Профиль-Н", зарегистрированной в крымском Судаке. Компания занимается ресторанным бизнесом. После оккупации Крыма компанию перерегистрировали как российскую.
Согласно бухгалтерской отчетности, прибыль компании "Профиль-Н" на оккупированных территориях с 2014 года постоянно росла. В 2017 году она заплатила около 275,4 тыс. рублей налогов и взносов.
Заметим, что муж кандидата от "Слуги народа" - Сергей Борзов - исполняет обязанности председателя Государственного управления делами.
Кроме того, по данным СМИ в 2016 году ГУД выделило Борзовым квартиру на 190 кв. м несмотря на обеспеченность семьи. Согласно декларации Борзова за 2018 год, супруги до сих пор пользуется этим жильем, а также имеют в собственности или пользовании несколько домов, квартир и автомобилей.
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