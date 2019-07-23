В "Слуге народа" предположили вхождение самовыдвиженцев во фракцию

23 июля, 2019, 17:22

Теоретически депутаты-самовыдвиженцы могут войти во фракцию "Слуги народа", но должен быть "входной контроль"

Об этом глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

Разумков допускает, что во фракцию "Слуги народа" в будущей Верховной Раде могут войти депутаты-самовыдвиженцы, но они должны будут пройти "входной контроль".

"Теоретически, наверное, да. Мы пока этот вопрос не обсуждали. Это надо будет обсуждать, в частности, фракции. Зависит от того, кто эти люди", - сказал он.

При этом Разумков убежден, что в таких случаях всегда должна быть проверка таких людей.

"Это может быть по тому же принципу, как мы отбирали кандидатов от партии на выборах. Возможно, он будет где-то видоизменен", - отметил он.

По предварительным данным после обработки более 95% протоколов, от партии "Слуга народа" в парламент попадают 124 члена партийного списка, а также свыше 125 выдвиженцев партии, победившие в мажоритарных округах.

Ожидается также до 50 самовыдвиженцев - победителей в мажоритарных округах.