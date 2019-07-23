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Espreso.tvОбществоВ правительстве предлагают проектировать парковки для детских колясок

В правительстве предлагают проектировать парковки для детских колясок


фото: kidyclub
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает проектировать специально оборудованные места для детских колясок у больниц, поликлиник, школ, ТРЦ, кафе

Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

"Мы должны делать окружающее пространство доступным и удобным для каждого, в том числе и для родителей с маленькими детьми в колясках. Если устроить в нашем общественном пространстве организованы места для парковки колясок - в первую очередь, у больниц/поликлиник, возле школ/детсадов, или магазинов, то это не нанесет особого труда владельцам, а для самих родителей будет особым удобством. Во многих странах Европы это работает и мы заимствовать такой опыт. Поэтому сейчас изучаем возможность внести соответствующие изменения в ГСН", - сказал он.

Парцхаладзе отметил, что сегодня большой спрос в обществе на обустройство таких парковочных мест. Например, большинство из 1700 пользователей Facebook, которые приняли участие в опросе на его странице, согласились, что в Украине нужно как можно больше организованных "парковок" для детских колясок.

 

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