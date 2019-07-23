В Польше синоптикам грозит до 2 лет тюрьмы за гибель подростков во время урагана
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.
В ночь с 11 на 12 августа 2017 года в Поморском воеводстве Польши прошли сильные грозы с мощными порывами ветра. Из-за непогоды был уничтожен лагерь скаутов. В результате погибли две девушки 13 и 14 лет. 38 других членов лагеря получили травмы различной степени и попали в больницы.
Как сообщил пресс-секретарь областной прокуратуры Слупска Павел Внук, в связи с трагедией выдвинуты обвинения еще двум людям.
Синоптикам из Кракова и Варшавы, которые в день урагана "выполняли метеорологическое дежурство с компетенцией принятия решений для территории всей страны", прокуратура выдвинула обвинения непреднамеренного невыполнения служебных обязанностей.
По мнению следователей, они должны были повысить степень метеорологической опасности для Поморского и Куявско-Поморского воеводств.
Синоптики не признали совершения ими преступления, отказались от дачи пояснений и ответов на вопросы. В отношении подозреваемых не было применено никаких мер.
За совершение инкриминируемого им преступления грозит штраф, наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на срок до 2 лет.
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