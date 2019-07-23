В Польше синоптикам грозит до 2 лет тюрьмы за гибель подростков во время урагана

23 июля, 2019, 13:12

Польская прокуратура предъявила двум синоптикам обвинения в непредумышленном невыполнении служебных обязанностей в связи с гибелью двух девушек-подростков во время урагана в августе 2017 года

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

В ночь с 11 на 12 августа 2017 года в Поморском воеводстве Польши прошли сильные грозы с мощными порывами ветра. Из-за непогоды был уничтожен лагерь скаутов. В результате погибли две девушки 13 и 14 лет. 38 других членов лагеря получили травмы различной степени и попали в больницы.

Как сообщил пресс-секретарь областной прокуратуры Слупска Павел Внук, в связи с трагедией выдвинуты обвинения еще двум людям.

Синоптикам из Кракова и Варшавы, которые в день урагана "выполняли метеорологическое дежурство с компетенцией принятия решений для территории всей страны", прокуратура выдвинула обвинения непреднамеренного невыполнения служебных обязанностей.

По мнению следователей, они должны были повысить степень метеорологической опасности для Поморского и Куявско-Поморского воеводств.

Синоптики не признали совершения ими преступления, отказались от дачи пояснений и ответов на вопросы. В отношении подозреваемых не было применено никаких мер.

За совершение инкриминируемого им преступления грозит штраф, наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на срок до 2 лет.