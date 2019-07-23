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Espreso.tvОбществоВ оккупированный Донецк приехали российские снайперы, чтобы уничтожить камеры видеонаблюдения ОБСЕ, - штаб

В оккупированный Донецк приехали российские снайперы, чтобы уничтожить камеры видеонаблюдения ОБСЕ, - штаб

В оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов с задачей - подготовка и осуществление обстрелов, уничтожение видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что камеры установлены в соответствии с Минских договоренностей на отдельных участках линии разграничения.

В штабе отмечают, что эти онлайн-камеры ОБСЕ позволяют осуществлять видео фиксацию ситуации в режиме работы 24/7.

С помощью этих камер международные независимые наблюдатели многократно фиксировали факты нарушения боевиками режима прекращения огня, осуществления провокационных обстрелов позиций украинских войск и обстрелов мирных жителей.

 

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