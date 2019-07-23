В оккупированный Донецк приехали российские снайперы, чтобы уничтожить камеры видеонаблюдения ОБСЕ, - штаб
23 июля, 2019, 10:25
В оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов с задачей - подготовка и осуществление обстрелов, уничтожение видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Отмечается, что камеры установлены в соответствии с Минских договоренностей на отдельных участках линии разграничения.
В штабе отмечают, что эти онлайн-камеры ОБСЕ позволяют осуществлять видео фиксацию ситуации в режиме работы 24/7.
С помощью этих камер международные независимые наблюдатели многократно фиксировали факты нарушения боевиками режима прекращения огня, осуществления провокационных обстрелов позиций украинских войск и обстрелов мирных жителей.
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют