В оккупированный Донецк приехали российские снайперы, чтобы уничтожить камеры видеонаблюдения ОБСЕ, - штаб

23 июля, 2019, 10:25

В оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов с задачей - подготовка и осуществление обстрелов, уничтожение видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что камеры установлены в соответствии с Минских договоренностей на отдельных участках линии разграничения.

В штабе отмечают, что эти онлайн-камеры ОБСЕ позволяют осуществлять видео фиксацию ситуации в режиме работы 24/7.

С помощью этих камер международные независимые наблюдатели многократно фиксировали факты нарушения боевиками режима прекращения огня, осуществления провокационных обстрелов позиций украинских войск и обстрелов мирных жителей.