В Киеве обокрали съемную квартиру судьи Верховного суда

23 июля, 2019, 15:56

Что именно украли воры - неизвестно, в декларации судьи указано, что он хранит наличными 290 тыс. грн и $25 тыс.

Об этом сообщает " Украинская правда " со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

В столице обокрали квартиру судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Льва Кишакевича.

Воры проникли в помещение судьи и вынесли ценности. Что именно украли - неизвестно.

Согласно декларации о доходах за 2018 год, у судьи есть две квартиры в Ивано-Франковской области, жилье в Киеве он снимает.

Только по основному месту работы - в ВС и Ивано-Франковском национальном медуниверситете - он получил более 3,7 миллиона гривен годовой зарплаты.

В документе отмечается также, что наличными Кишакевич хранит 290 тыс. гривен и 25 тыс. долларов.