В компании "Гидромаркет" рассказали, как выбрать гидрораспределитель

23 июля, 2019, 15:55

Выбор распределителя - особенно важная задача при проектировании гидравлической системы и гидрофикации любого транспортного средства. Чтобы не ошибиться, поручить ее следует специалисту

Распределяет устройство ( гидрораспределитель, распределитель гидравлический) - агрегат, который определяет направление движения потоков жидкой среды, их расходы, остановку, а также помогает регулировать давление в системе. Это ключевой элемент гидравлики, без которого она не может использоваться вообще.

Как устроен, работает и каким бывает гидравлический распределитель

Гидрораспределитель в составе гидравлической системы обеспечивает машине выполнение дополнительных функций, например, агрегатирование прицепных составов или использование навесного оборудования.

У него простое строение и всего три конструкционные составляющие - корпус, золотник (рабочий орган) и запорно-регулирующий элемент. Таким же простым является принцип работы агрегата: оператор устанавливает распределитель на нужную позицию, жидкая среда направляется от насоса к цилиндру, где сдвигает поршень в сторону и сливается в гидробак с помощью клапана.

Источник: https://hydromarket.com.ua/

На что обратить внимание при выборе гидрораспределителя

Чтобы купить в магазине устройство, которое оптимально подходит по техническим параметрам, функциональности и стоимости, следует обращать внимание на несколько моментов.