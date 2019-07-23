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Espreso.tvХай-текВ компании "Гидромаркет" рассказали, как выбрать гидрораспределитель

В компании "Гидромаркет" рассказали, как выбрать гидрораспределитель

Выбор распределителя - особенно важная задача при проектировании гидравлической системы и гидрофикации любого транспортного средства. Чтобы не ошибиться, поручить ее следует специалисту

Распределяет устройство ( гидрораспределитель, распределитель гидравлический) - агрегат, который определяет направление движения потоков жидкой среды, их расходы, остановку, а также помогает регулировать давление в системе. Это ключевой элемент гидравлики, без которого она не может использоваться вообще.

Как устроен, работает и каким бывает гидравлический распределитель

Гидрораспределитель в составе гидравлической системы обеспечивает машине выполнение дополнительных функций, например, агрегатирование прицепных составов или использование навесного оборудования.

У него простое строение и всего три конструкционные составляющие - корпус, золотник (рабочий орган) и запорно-регулирующий элемент. Таким же простым является принцип работы агрегата: оператор устанавливает распределитель на нужную позицию, жидкая среда направляется от насоса к цилиндру, где сдвигает поршень в сторону и сливается в гидробак с помощью клапана.

Источник: https://hydromarket.com.ua/

На что обратить внимание при выборе гидрораспределителя

Чтобы купить в магазине устройство, которое оптимально подходит по техническим параметрам, функциональности и стоимости, следует обращать внимание на несколько моментов.

  • Какая работа и задачи предназначены машине, подлежащей гидрофикации, какое навесное оборудование она будет агрегатировать.
  • На какую машину (тип, марка и модель) будет установлен гидрораспределитель, ведь каждая техника имеет свои особенности, требования и рекомендации производителя.
  • Какими будут условия эксплуатации и интенсивность нагрузки - чем сложнее условия, сильнее нагрузка, тем прочнее и долговечнее должно быть распределительное устройство.
  • Состояние распределителя, который может быть новым или бэушным.
  • Кто производитель гидрораспределителя. На отечественном рынке предлагаются модели украинского происхождения и импортные агрегаты.
  • Сколько стоит устройство. На цену влияет абсолютно все - вид, функциональность, тип, технические параметры и возможности, производитель, состояние, сложность установки, совместимость с различными техниками и т.д.
  • Какая гарантия дается на изделие, где будет проводиться монтаж и техобслуживание.

 

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