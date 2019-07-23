В компании "Гидромаркет" рассказали, как выбрать гидрораспределитель
Распределяет устройство ( гидрораспределитель, распределитель гидравлический) - агрегат, который определяет направление движения потоков жидкой среды, их расходы, остановку, а также помогает регулировать давление в системе. Это ключевой элемент гидравлики, без которого она не может использоваться вообще.
Как устроен, работает и каким бывает гидравлический распределитель
Гидрораспределитель в составе гидравлической системы обеспечивает машине выполнение дополнительных функций, например, агрегатирование прицепных составов или использование навесного оборудования.
У него простое строение и всего три конструкционные составляющие - корпус, золотник (рабочий орган) и запорно-регулирующий элемент. Таким же простым является принцип работы агрегата: оператор устанавливает распределитель на нужную позицию, жидкая среда направляется от насоса к цилиндру, где сдвигает поршень в сторону и сливается в гидробак с помощью клапана.
Источник: https://hydromarket.com.ua/
На что обратить внимание при выборе гидрораспределителя
Чтобы купить в магазине устройство, которое оптимально подходит по техническим параметрам, функциональности и стоимости, следует обращать внимание на несколько моментов.
- Какая работа и задачи предназначены машине, подлежащей гидрофикации, какое навесное оборудование она будет агрегатировать.
- На какую машину (тип, марка и модель) будет установлен гидрораспределитель, ведь каждая техника имеет свои особенности, требования и рекомендации производителя.
- Какими будут условия эксплуатации и интенсивность нагрузки - чем сложнее условия, сильнее нагрузка, тем прочнее и долговечнее должно быть распределительное устройство.
- Состояние распределителя, который может быть новым или бэушным.
- Кто производитель гидрораспределителя. На отечественном рынке предлагаются модели украинского происхождения и импортные агрегаты.
- Сколько стоит устройство. На цену влияет абсолютно все - вид, функциональность, тип, технические параметры и возможности, производитель, состояние, сложность установки, совместимость с различными техниками и т.д.
- Какая гарантия дается на изделие, где будет проводиться монтаж и техобслуживание.
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