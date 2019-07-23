В центре Киева горела квартира, погибла женщина

23 июля, 2019, 14:07

Квартира, из которой и началось возгорание, выгорела почти полностью

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Киеве, в Печерском районе, по адресу Кловский спуск 14/24 в результате возгорания погиб человек.

Как удалось узнать Вартовим.Еспресо пожар произошел в квартире 5 этаже жилого 8-этажного дома. Жители, увидев дым, а затем и пламя, вызвали спасателей.

Пожарные по прибытию на место провели эвакуацию жителей дома и приступили к тушению возгорания, которое уже охватило две квартиры. Сложность в тушении огня заключалась в том, что перекрытия в доме были деревянные.

После ликвидации возгорания, на которую понадобилось почти час, спасатели обнаружили тело человека, которое настолько обгорела, что невозможно было установить, мужчина это или женщина. Однако по предварительным данным, в квартире должна была находиться именно пожилая женщина. Отметим также, что квартира, из которой и началось возгорание, выгорела почти дотла.

Местные жители рассказали, что погибшая злоупотребляла алкоголем и курил прямо в квартире. Часто гостями у нее становились лица без определенного места жительства.

На месте работали около 50 человек личного состава и 13 единиц спасательной техники.