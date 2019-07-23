Укроборонпром объявил тендер на проведение аудита
Соответствующий тендер появился в системе Prozorro.
Отмечается, что тендер объявили 22 июля, последний срок подачи документов - 21 августа. При этом сам аудит должен длиться максимум до 10 апреля 2021 года.
Аудит включает проверку отчетности за 2018-2019 годы, а также предоставление аудиторского заключения о достоверности информации, указанной в отчетности.
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Напомним, что в расследовании Bihus.info говорится, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с соратниками через фирмы-прокладки, в частности "Оптимумспецдетали", якобы поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам.
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НАБУ начало досудебное расследование.
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Петр Порошенко подписал указ об увольнении первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
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НАБУ и САП задержали чиновников предприятия "Спецтехноэкспорт" госконцерна "Укроборонпром" по подозрению в растрате $ 2,2 млн.
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4 марта 2019 года САП сообщила 5 действующим и бывшим чиновникам "Спецтехноэкспорта" о подозрение в хищении 55 млн грн предприятия.
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4 марта журналисты Bihud.INFO обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрома" приборов стоимостью $ 85 тыс. По цене в $ 580 тыс.
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11 марта журналисты обнародовали часть расследования, в котором говорится, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищении в "Укроборонпроме", а также причастность НАБУ.
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В марте тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ о реформировании оборонно-промышленного комплекса, в частности предусматривал привлечение представителей государств-партнеров к работе наблюдательного совета концерна "Укроборонпром".
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Детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 2015-2019 годах проводилось досудебное расследование по 12 уголовным производствам по возможным фактам злоупотреблений на предприятиях государственного концерна "Укроборонпром".
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22 мая Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет Министров выделяет 32 млн грн на финансовый аудит государственного концерна "Укроборонпром".
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12 июня президент Владимир Зеленский назначил Абромавичюс членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".
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9 июля Зеленский назначил Давида Арахамиа и Андрея Загороднюка новыми членами наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром".
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