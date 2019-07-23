Укроборонпром объявил тендер на проведение аудита

23 июля, 2019, 12:38

Ранее концерну не хватало денег. Государственный концерн Укроборонпром объявил тендер на проведение международного аудита. Ожидаемая стоимость аудита составляет 32,5 млн грн

Соответствующий тендер появился в системе Prozorro.

Отмечается, что тендер объявили 22 июля, последний срок подачи документов - 21 августа. При этом сам аудит должен длиться максимум до 10 апреля 2021 года.

Аудит включает проверку отчетности за 2018-2019 годы, а также предоставление аудиторского заключения о достоверности информации, указанной в отчетности.