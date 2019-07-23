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Espreso.tvОбществоУкроборонпром объявил тендер на проведение аудита

Укроборонпром объявил тендер на проведение аудита

Ранее концерну не хватало денег. Государственный концерн Укроборонпром объявил тендер на проведение международного аудита. Ожидаемая стоимость аудита составляет 32,5 млн грн

Соответствующий тендер появился в системе Prozorro.

Отмечается, что тендер объявили 22 июля, последний срок подачи документов - 21 августа. При этом сам аудит должен длиться максимум до 10 апреля 2021 года.

Аудит включает проверку отчетности за 2018-2019 годы, а также предоставление аудиторского заключения о достоверности информации, указанной в отчетности.

  • Напомним, что в расследовании Bihus.info говорится, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с соратниками через фирмы-прокладки, в частности "Оптимумспецдетали", якобы поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам.

  • НАБУ начало досудебное расследование.

  • Петр Порошенко подписал указ об увольнении первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

  • НАБУ и САП задержали чиновников предприятия "Спецтехноэкспорт" госконцерна "Укроборонпром" по подозрению в растрате $ 2,2 млн.

  • 4 марта 2019 года САП сообщила 5 действующим и бывшим чиновникам "Спецтехноэкспорта" о подозрение в хищении 55 млн грн предприятия.

  • 4 марта журналисты Bihud.INFO обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрома" приборов стоимостью $ 85 тыс. По цене в $ 580 тыс.

  • 11 марта журналисты обнародовали часть расследования, в котором говорится, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищении в "Укроборонпроме", а также причастность НАБУ.

  • В марте тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ о реформировании оборонно-промышленного комплекса, в частности предусматривал привлечение представителей государств-партнеров к работе наблюдательного совета концерна "Укроборонпром".

  • Детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 2015-2019 годах проводилось досудебное расследование по 12 уголовным производствам по возможным фактам злоупотреблений на предприятиях государственного концерна "Укроборонпром".

  • 22 мая Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет Министров выделяет 32 млн грн на финансовый аудит государственного концерна "Укроборонпром".

  • 12 июня президент Владимир Зеленский назначил Абромавичюс членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

  • 9 июля Зеленский назначил Давида Арахамиа и Андрея Загороднюка новыми членами наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром".

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