Украинский режиссер Сеитаблаев стал членом Европейской киноакадемии
23 июля, 2019, 13:51
Лауреат Национальной кинопремии "Золотая Юла" Ахтем Сеитаблаев получил звание члена Европейской Киноакадемии
Об этом сообщает Украинская Киноакадемия в Facebok.
"Поздравляем украинского режиссера, актера, лауреата Национальной кинопремии "Золотая Юла" Ахтема Сеитаблаева с почетным званием члена Европейской Киноакадемии!", - говорится в сообщении.
Ахтем Сеитблаев - украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения. Заслуженный артист АР Крым. Срежиссировал фильм "Киборги" о защитниках Донецкого аэропорта.
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