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Espreso.tvОбществоУкраинский режиссер Сеитаблаев стал членом Европейской киноакадемии

Украинский режиссер Сеитаблаев стал членом Европейской киноакадемии

Лауреат Национальной кинопремии "Золотая Юла" Ахтем Сеитаблаев получил звание члена Европейской Киноакадемии

Об этом сообщает Украинская Киноакадемия в Facebok.

"Поздравляем украинского режиссера, актера, лауреата Национальной кинопремии "Золотая Юла" Ахтема Сеитаблаева с почетным званием члена Европейской Киноакадемии!", - говорится в сообщении.

Ахтем Сеитблаев - украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения. Заслуженный артист АР Крым. Срежиссировал фильм "Киборги" о защитниках Донецкого аэропорта.

 

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