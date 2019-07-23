Украинский фильм попал в конкурсную программу крупнейшего кинофестиваля Балкан

23 июля, 2019, 14:15

Украинско-польский фильм "Штангист" поборется за приз 25-го Sarajevo Film Festival

Об этом сообщает Госкино.

Созданный при поддержке Госкино фильм "Штангист" (Weightlifter) режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука отобран в секцию короткого метра European Shorts 25-го Сараевского кинофестиваля.

Sarajevo Film Festival - это крупнейший кинофестиваль на Балканах и один из крупнейших в Европе, основанный в 1995 году.

"Секция European Shorts, в которую отобрана украинская картина, представляет наиболее интересные, молодые, храбрые и свежие голоса талантов из Европы, которые не идут проторенной дорогой известной формулы создания кино. Участие в этой секции дает возможность фильму получить номинацию на приз Европейской киноакадемии (EFA ) и квалификацию на Оскар ", - отметили в Госкино.

Фильм "Штангист" создан в ко-продукции Украины и Польши. Это дебютная короткометражная работа режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука, которую профинансировало Государственное агентство Украины по вопросам кино, Studio Munka (Polski Instytut Sztuki Filmowej и Stowarzyszenie Filmowców Polskich), а также Львовская кинокомиссия.

Продюсерами картины выступили Валентин Васянович ( "Уровень черного", "Племя") и Конрад Стефаняк.

"Можно утверждать, что за последний год фильм "Штангист" является активным представителем Украины на международных кинофестивалях в секциях короткого метра. Желаю режиссеру дополнить список побед наградой еще и этого фестиваля!", - отметил глава Госкино Филипп Ильенко.