Украинский боксер встретится с экс-чемпионом мира в 4-х категориях
23 июля, 2019, 13:20
Украинский боксер Иван Редкач проведет бой с бывшим чемпионом мира в четырех весовых категориях американцем Эдриэном Бронером
Об этом сообщает BoxingTalk.
Бронер подтвердил, что в следующем поединке сразится с Редкачом, который с недавних пор выступает в полусреднем весе (до 66,7 кг). Американец заявил, что вернется на ринг в сентябре или октябре. По словам Бронера, он встретится с Редкачом, который тренируется у знаменитого боксера из США Шейна Мозли.
29-летний Эдриен Бронер является экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях. В января 2019 года американец уступил знаменитому филиппинцу Мэнни Пакьяо.
В активе 32-летнего Редкача 28 боев, 23 победы, 4 поражения и 1 ничья.
- Напомним, 2 июля украинский боксер Иван Редкач нокаутировал бывшего чемпиона мира американца Девона Александера.
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