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Espreso.tvСпортУкраинский боксер встретится с экс-чемпионом мира в 4-х категориях

Украинский боксер встретится с экс-чемпионом мира в 4-х категориях


фото: Yahoo! Sports
Украинский боксер Иван Редкач проведет бой с бывшим чемпионом мира в четырех весовых категориях американцем Эдриэном Бронером

Об этом сообщает BoxingTalk.

Бронер подтвердил, что в следующем поединке сразится с Редкачом, который с недавних пор выступает в полусреднем весе (до 66,7 кг). Американец заявил, что вернется на ринг в сентябре или октябре. По словам Бронера, он встретится с Редкачом, который тренируется у знаменитого боксера из США Шейна Мозли.

29-летний Эдриен Бронер является экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях. В января 2019 года американец уступил знаменитому филиппинцу Мэнни Пакьяо.

В активе 32-летнего Редкача 28 боев, 23 победы, 4 поражения и 1 ничья.

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