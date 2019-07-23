Украинский боксер встретится с экс-чемпионом мира в 4-х категориях

23 июля, 2019, 13:20

Украинский боксер Иван Редкач проведет бой с бывшим чемпионом мира в четырех весовых категориях американцем Эдриэном Бронером

Об этом сообщает BoxingTalk.

Бронер подтвердил, что в следующем поединке сразится с Редкачом, который с недавних пор выступает в полусреднем весе (до 66,7 кг). Американец заявил, что вернется на ринг в сентябре или октябре. По словам Бронера, он встретится с Редкачом, который тренируется у знаменитого боксера из США Шейна Мозли.

29-летний Эдриен Бронер является экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях. В января 2019 года американец уступил знаменитому филиппинцу Мэнни Пакьяо.

В активе 32-летнего Редкача 28 боев, 23 победы, 4 поражения и 1 ничья.