Украина впервые отправила миротворцев в Мали

23 июля, 2019, 09:12

23 июня украинский национальный персонал в составе 5 человек впервые приобщился к выполнению задач многопрофильной интегрированной Миссии ООН по стабилизации в Мали

Об этом сообщает пресс-служба сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Итак, на данный момент 61 представитель украинского национального персонала выполняет задачи в миссиях ООН, НАТО и совместных миротворческих силах в следующих странах:

Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (12 человек);

Миссия ООН в Косово (2 человека);

Миссия ООН в Республике Южный Судан (4 человека);

Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьей (6 человек); Силы ООН по поддержанию мира на Кипре (1 человек);

Тренировочно-совещательный миссия НАТО "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан (21 человек);

Многопрофильная интегрированная Миссия ООН по стабилизации в Мали (5 человек);

Совместные миротворческие силы в зоне безопасности Приднестровского региона Республики Молдова (10 военных наблюдателей).

Отмечается, что именно высокая оценка от международных партнеров стала основным основанием для того, чтобы пригласить ВСУ для миротворческой миссии в Мали.