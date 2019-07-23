Украина впервые отправила миротворцев в Мали
23 июля, 2019, 09:12
23 июня украинский национальный персонал в составе 5 человек впервые приобщился к выполнению задач многопрофильной интегрированной Миссии ООН по стабилизации в Мали
Об этом сообщает пресс-служба сухопутных войск ВСУ в Facebook.
Итак, на данный момент 61 представитель украинского национального персонала выполняет задачи в миссиях ООН, НАТО и совместных миротворческих силах в следующих странах:
- Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (12 человек);
- Миссия ООН в Косово (2 человека);
- Миссия ООН в Республике Южный Судан (4 человека);
- Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьей (6 человек); Силы ООН по поддержанию мира на Кипре (1 человек);
- Тренировочно-совещательный миссия НАТО "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан (21 человек);
- Многопрофильная интегрированная Миссия ООН по стабилизации в Мали (5 человек);
- Совместные миротворческие силы в зоне безопасности Приднестровского региона Республики Молдова (10 военных наблюдателей).
Отмечается, что именно высокая оценка от международных партнеров стала основным основанием для того, чтобы пригласить ВСУ для миротворческой миссии в Мали.
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют