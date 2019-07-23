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Espreso.tvОбществоУкраина впервые отправила миротворцев в Мали

Украина впервые отправила миротворцев в Мали

23 июня украинский национальный персонал в составе 5 человек впервые приобщился к выполнению задач многопрофильной интегрированной Миссии ООН по стабилизации в Мали

Об этом сообщает пресс-служба сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Итак, на данный момент 61 представитель украинского национального персонала выполняет задачи в миссиях ООН, НАТО и совместных миротворческих силах в следующих странах:

  • Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (12 человек);
  • Миссия ООН в Косово (2 человека);
  • Миссия ООН в Республике Южный Судан (4 человека);
  • Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьей (6 человек); Силы ООН по поддержанию мира на Кипре (1 человек);
  • Тренировочно-совещательный миссия НАТО "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан (21 человек);
  • Многопрофильная интегрированная Миссия ООН по стабилизации в Мали (5 человек);
  • Совместные миротворческие силы в зоне безопасности Приднестровского региона Республики Молдова (10 военных наблюдателей).

Отмечается, что именно высокая оценка от международных партнеров стала основным основанием для того, чтобы пригласить ВСУ для миротворческой миссии в Мали.

 

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