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Espreso.tvСпортУкраина уступила в финале чемпионата мира по фехтованию

Украина уступила в финале чемпионата мира по фехтованию


фото: fie.org
Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах уступила в финале чемпионата мира в Будапеште

Об этом сообщает "Трибуна" .

Украинцы не смогли обыграть сборную Франции - 37:45. Наша команда выступала в таком составе: Богдан Никишин, Игорь Рейзлин, Анатолий Герей и Роман Свичкар.

На пути к финалу украинцы одержали победы над командами Гонконга (45:40), Венгрии (45:36) и Италии (37:34). В полуфинале сборная Украины победила Китай со счетом 38:24.

  • 20 июля украинская саблистка Ольга Харлан победила в финале россиянку Софью Великую и стала чемпионкой мира по фехтованию.

 

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