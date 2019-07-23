Украина уступила в финале чемпионата мира по фехтованию
23 июля, 2019, 08:33
Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах уступила в финале чемпионата мира в Будапеште
Об этом сообщает "Трибуна" .
Украинцы не смогли обыграть сборную Франции - 37:45. Наша команда выступала в таком составе: Богдан Никишин, Игорь Рейзлин, Анатолий Герей и Роман Свичкар.
На пути к финалу украинцы одержали победы над командами Гонконга (45:40), Венгрии (45:36) и Италии (37:34). В полуфинале сборная Украины победила Китай со счетом 38:24.
- 20 июля украинская саблистка Ольга Харлан победила в финале россиянку Софью Великую и стала чемпионкой мира по фехтованию.
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