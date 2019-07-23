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Espreso.tvСпортУкраина попала в топ-3 сборных по реализации моментов в отборе Евро-2020

Украина попала в топ-3 сборных по реализации моментов в отборе Евро-2020


фото: zbirna.com
Сборная Украины по футболу оказалась в тройке лучших команд по реализации голевых моментов в отборе Евро-2020

Об этом сообщает "Команда 1".

В четырех матчах квалификации сборная Украины создала у ворот соперников 21 голевой момент и забили восемь мячей - реализация составила 38% (данные компании InStat). Это третий результат среди всех участников отбора. Лучше эффективность только в Англии (56%) и Нидерландов (55%).

Вероятно, на такой высокий КПД в завершающей стадии атаки повлияло улучшение игры сборной Украины в контратакующих действиях. В среднем за матч команда Андрея Шевченко доводит до ударов по 3,3 быстрые атаки, а это тоже третий результат среди всех команд квалификации.

По общему количеству контратак украинцы входят в десятку лучших сборных европейской квалификации.

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