Туристы приготовили кофе у моста. Их оштрафовали на 950 евро и выгнали из Венеции
23 июля, 2019, 13:33
Полиция Венеции оштрафовала двух немецких туристов, которых поймали на приготовлении кофе на лестнице моста Риальто - одной из главных достопримечательностей города
Об этом пишет Европейская правда.
Туристы из Берлина были замечены за приготовлением кофе у подножия моста Риальто - старейшего из четырех мостов на Гранд-канале. О них сообщил прохожий.
Пару возрастом 32 и 35 лет оштрафовали всего на 950 евро за приготовление кофе в газовой горелке для путешествий. Им также предложили покинуть город.
Венеция ввела закон о ряде правонарушений в сфере общественного порядка, в частности запретила пикники на определенных участках и ходить без рубашки в общественных местах.
Ежегодно город посещает около 30 млн туристов.
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