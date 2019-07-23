Туристы приготовили кофе у моста. Их оштрафовали на 950 евро и выгнали из Венеции

23 июля, 2019, 13:33

Полиция Венеции оштрафовала двух немецких туристов, которых поймали на приготовлении кофе на лестнице моста Риальто - одной из главных достопримечательностей города

Об этом пишет Европейская правда.

Туристы из Берлина были замечены за приготовлением кофе у подножия моста Риальто - старейшего из четырех мостов на Гранд-канале. О них сообщил прохожий.

Пару возрастом 32 и 35 лет оштрафовали всего на 950 евро за приготовление кофе в газовой горелке для путешествий. Им также предложили покинуть город.

Венеция ввела закон о ряде правонарушений в сфере общественного порядка, в частности запретила пикники на определенных участках и ходить без рубашки в общественных местах.

Ежегодно город посещает около 30 млн туристов.