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Espreso.tvМирТрамп заявил, что готов за 10 дней выиграть войну в Афганистане

Трамп заявил, что готов за 10 дней выиграть войну в Афганистане


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов за 10 дней выиграть войну в Афганистане

Об этом сообщает NBC News.

Трамп отметил "большой прогресс" в прекращении войны в Афганистане на переговорах с талибами в последние недели и выразил свое презрение к продолжающемуся американскому военному присутствию США в Афганистане.

Он заявил, что США в Афганистане "действовали как полицейские, а не солдаты", добавив, что США могут быстро прекратить войну с помощью грубой военной силы, но это привело бы к смерти 10 млн человек.

"Мы были там (в Афганистане - ред.) в течение 19 лет, и мы действовали как полицейские, а не солдаты. Опять же, если бы мы хотели быть солдатами, мы могли бы закончить это за одну неделю, 10 дней ... Я просто не хочу убивать 10 млнчеловек ", - сказал Трамп.

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