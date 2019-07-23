23 июля, 2019, 12:08

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов за 10 дней выиграть войну в Афганистане

Об этом сообщает NBC News.

Трамп отметил "большой прогресс" в прекращении войны в Афганистане на переговорах с талибами в последние недели и выразил свое презрение к продолжающемуся американскому военному присутствию США в Афганистане.

WATCH: President Trump says that he could win the 18-year Afghan War in 10 days, because he has plans that could wipe Afghanistan off the face of the Earth and kill 10,000,000 people, but "I do not want to go that route. " pic.twitter.com/IftsRmBjpG - NBC News (@NBCNews) 22 июля 2019 г.

Он заявил, что США в Афганистане "действовали как полицейские, а не солдаты", добавив, что США могут быстро прекратить войну с помощью грубой военной силы, но это привело бы к смерти 10 млн человек.

"Мы были там (в Афганистане - ред.) в течение 19 лет, и мы действовали как полицейские, а не солдаты. Опять же, если бы мы хотели быть солдатами, мы могли бы закончить это за одну неделю, 10 дней ... Я просто не хочу убивать 10 млнчеловек ", - сказал Трамп.