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Espreso.tvОбществоТрамп без предупреждения пришел на чужую свадьбу и расцеловал невесту. Видео

Трамп без предупреждения пришел на чужую свадьбу и расцеловал невесту. Видео

Американский президент Дональд Трамп неожиданно зашел на свадьбу, которая происходила в Нью-Джерси в принадлежащем ему гольф-клубе

Об этом пишет The Sun.

Сообщается, что молодожены - большие фанаты президента: пара отправила ему множество приглашений, но так и не получила ответ, поэтому появление Трампа вызвало настоящую бурю эмоций.

Под одобрительные возгласы он сфотографировался с молодоженами, в то время как гости скандировали: "USA!".

Президент поцеловал невесту и приветливо улыбался гостям мероприятия.

 

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