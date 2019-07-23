Трамп без предупреждения пришел на чужую свадьбу и расцеловал невесту. Видео
23 июля, 2019, 10:12
Американский президент Дональд Трамп неожиданно зашел на свадьбу, которая происходила в Нью-Джерси в принадлежащем ему гольф-клубе
Об этом пишет The Sun.
Сообщается, что молодожены - большие фанаты президента: пара отправила ему множество приглашений, но так и не получила ответ, поэтому появление Трампа вызвало настоящую бурю эмоций.
Под одобрительные возгласы он сфотографировался с молодоженами, в то время как гости скандировали: "USA!".
Президент поцеловал невесту и приветливо улыбался гостям мероприятия.
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