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Espreso.tvОбществоСимоненко подал иск против Минюста: требует отменить запрет Коммунистической партии

Симоненко подал иск против Минюста: требует отменить запрет Коммунистической партии

В Окружной админсуд Киева поступил иск Петра Симоненко об отмене приказа Министерства юстиции Украины об осуждении коммунистического режима в Украине

Об этом говорится в сообщении на сайте Окружного административного суда г. Киева.

"Истцы просят суд отменить полностью приказ Минюста от 23 июля 2015 года, которым было утверждено Правовое заключение Комиссии по вопросам соблюдения ЗУ "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрета пропаганды их символики "о несоответствии деятельности , наименование и символики Коммунистической партии Украины требованиям вышеуказанного закона", - говорится в сообщении.

Сейчас судом исследуются материалы иска и решается вопрос об открытии производства по административному делу, отметили в суде.

  • Напомним, 16 декабря 2015 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил деятельность Коммунистической партии Украины, но Компартия обжаловала это решение в Киевском апелляционном административном суде.
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