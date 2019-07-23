//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСутки на Донбассе прошли без обстрелов

Сутки на Донбассе прошли без обстрелов

22 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано. По данным разведки, 22 июля один оккупант погиб и двое ранены.

С начала текущих суток войска противника не нарушили бессрочный запрет на использование оружия.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 июля, 2019 вторник

22 июля, 2019 понедельник

больше новостей

23 июля, 2019 вторник

22 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать