Сутки на Донбассе прошли без обстрелов

23 июля, 2019, 07:27

22 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано. По данным разведки, 22 июля один оккупант погиб и двое ранены.

С начала текущих суток войска противника не нарушили бессрочный запрет на использование оружия.