Сутки на Донбассе прошли без обстрелов
23 июля, 2019, 07:27
22 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня
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