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Espreso.tvОбществоСупрун не советует варить варенье

Супрун не советует варить варенье


фото: edinstvennaya.ua
Министерство здравоохранения Украины не рекомендует варить варенье, а призывает подойти к заготовкам на зиму с пользой для здоровья

Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун сообщила в Facebook.

Она рассказала, что классическое варенье содержит почти 50% сахара, в дополнение к сахарам, присутствующим в ягодах или фруктах. Даже если готовить варенье, в котором 15% сахара, это много, потому что 100 г варенья - половина оптимальной дневной нормы сахара.

Супрун назвала альтернативы варенью: заморозка, сушка, приготовления пастилы.

Если вы хотите сохранить ягоды целыми, то разложите их на противень и быстро заморозьте, а затем компактно упакуйте. Хранить можно в стеклянных банках, контейнерах для еды или пакетах. Замораживание сохраняет почти 3/4 биоактивных соединений ягод.

Сушка хорошо подходит для яблок, груш, диких абрикосов, слив, малины, черники, вишен без косточек и смородины. Сушить следует в сушилке или электрической духовке, которую можно настроить на 50 градусов. Если вы сушите на солнце, позаботьтесь о защите фруктов от мух. Сушку храните в мешочках из натуральной ткани, стеклянных банках или контейнерах.

Пастила это концентрированные фрукты: десерт достаточно сладкий, но при этом богат пектином, поэтому гликемический индекс его меньше, чем у конфет, а нутриентов значительно больше. Пастила может храниться до полугода в бумаге и закрытой таре, поэтому это компактно.

Рецепт:

сделать фруктово-ягодное пюре, довести его до кипения на 1 минуту, намазать тонким слоем на пергамент, высушить в духовке или сушилке, а затем свернуть и упаковать в пергамент. Делайте пастилу из яблок, груш, абрикосов или айвы, или сочетайте их с малиной, ежевикой, смородиной или вишней.

 

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