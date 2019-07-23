Суд разрешил Ощадбанку взыскать с РФ $ 1,1 млрд за активы в Крыму

23 июля, 2019, 11:19

Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление "Ощадбанка" и дал разрешение на выполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании $ 1,1 млрд из России в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму