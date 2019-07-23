Суд разрешил Ощадбанку взыскать с РФ $ 1,1 млрд за активы в Крыму
23 июля, 2019, 11:19
Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление "Ощадбанка" и дал разрешение на выполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании $ 1,1 млрд из России в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму
Об этом сообщает Finbalance.
Суд выдал исполнительные листы о взыскании с РФ не только указанной суммы, но и процентов, начисляемых с марта 2014 года до период полной выплаты Россией задолженности.
- Напомним, 26 ноября 2018 года Арбитражный суд в Париже вынес вердикт в пользу Ощадбанка, а именно: взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес банк в результате аннексии Крыма. Сумма возмещения составит $ 1,3 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации, сообщают в банке.
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