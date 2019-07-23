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Espreso.tvОбществоСтатус русского языка в ОРДЛО не противоречит Минским договоренностям, единственным государственным является украинский, - Разумков

Статус русского языка в ОРДЛО не противоречит Минским договоренностям, единственным государственным является украинский, - Разумков

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, о преимуществах предоставления официального статуса украинскому языку на оккупированных территориях

Об этом сказал Дмитрий Разумков в интервью, сообщает РБК-Украина.

По словам Разумкова, инициатива главы Офиса президента Андрея Богдана относительно предоставления официального статуса русскому языку на оккупированных территориях не противоречит Минским договоренностям.

"Во-первых, она не противоречит Минским договоренностям. Во-вторых, этот вопрос нужно будет обсуждать. Единственные красные линии, которые были намечены и озвученные президентом, это то, что единственным государственным языком в нашей стране является украинский язык. Это мы не обсуждаем", - сказал он.

Кроме того, Разумков отметил, что диалог о более глубоком использовании русского языка, чем на других территориях страны, возможен. Ведь, по словам Разумкова, это соответствует Европейской хартии о языках и не противоречащейит украинской Конституции.

В ответ на замечание журналиста, что такая же аргументация звучала при принятии "закона Кивалова-Колесниченко" в 2012 году, он сказал:

"Тогда, слава богу, не было войны, и тогда это носило другой характер. Это была не попытка найти точки, по которым можно объединить общество, а это, к сожалению, использовали как точку, вокруг которой можно собрать свой электорат. Поэтому мне, если честно, даже обидно, что вы сравниваете меня с представителями бывших политических элит".

Помимо того, Разумков отметил, что мы должны идти на диалог ради примирения, а вопрос языка - это один из факторов, который поможет это осуществить.

"Это не нарушает национальные интересы и ни в коем случае не ставит под сомнение вопрос о государственном языке. Говорить, что Андрей (Богдан, - ред.) был не прав, тоже неправильно".

Что касается 2012 года, то Разумков отметил, что во время тогдашних выборов вопрос языка было искусственной болевой точкой и технологией.

"Сегодня же это попытка закончить войну и вернуть людей, которые находятся на временно оккупированных территориях".

Разумков добавил, что людей можно вернуть только духовно и ментально, а языковая проблема инспирирована политиками.

  • Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
  • Первый помощник президента Владимира Зеленского Борис Шефир назвал Владимира Путина "умным человеком, с которым можно договориться" и заявил о необходимости отмены закона об украинском языке как государственном и проересмотре языковых квот на радио и телевидении.
  • Зеленский пообещал проанализировать языковой закон и "реагировать в соответствии с полномочиями".
  • 1 июля глава Офиса президента Украины Андрей Богдан допустил проведение в Украине референдума по предоставлению русскому языку статуса регионального в Луганской и Донецкой областях.
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