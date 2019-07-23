Стартап из Львова попал в программу 500 Startups и привлек $ 150 тыс.
В этом году туда подавалось более 2000 стартапов из 74 стран, передает AIN.UA .
Команда получила финансирование в размере $ 150 000 за 6% (в сумму входит стоимость программы в $: 37 500).
Newoldstamp - стартап, основанный в 2015 году Владимиром Заставным с офисом во Львове. Он развивает онлайн-сервис по генерации профессиональных email-подписей. В нем можно создавать кликабельные html-подписи на основе шаблонов, а также управлять всеми ими с единой админ-панели. В расширенной версии сервиса доступ к аналитике, баннерным кампаниям и тому подобное.
Подписями Newoldstamp пользуются специалисты Lyft, FedEx, Vodafone, Starbucks, Nvidia, Nestle и другие известные компании.
Команда стартапа четыре месяца проведет на обучении в Сан-Франциско и получит финансирование от газа.
Эти средства стартап направит на дальнейшее развитие своего сервиса и расширение команды.
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