Стартап из Львова попал в программу 500 Startups и привлек $ 150 тыс.

23 июля, 2019, 10:55

Украинский стартап Newoldstamp прошел отбор в известный американский акселератор 500 Startups, став одним из 35 участников программы

В этом году туда подавалось более 2000 стартапов из 74 стран, передает AIN.UA .

Команда получила финансирование в размере $ 150 000 за 6% (в сумму входит стоимость программы в $: 37 500).

Newoldstamp - стартап, основанный в 2015 году Владимиром Заставным с офисом во Львове. Он развивает онлайн-сервис по генерации профессиональных email-подписей. В нем можно создавать кликабельные html-подписи на основе шаблонов, а также управлять всеми ими с единой админ-панели. В расширенной версии сервиса доступ к аналитике, баннерным кампаниям и тому подобное.

Подписями Newoldstamp пользуются специалисты Lyft, FedEx, Vodafone, Starbucks, Nvidia, Nestle и другие известные компании.

Команда стартапа четыре месяца проведет на обучении в Сан-Франциско и получит финансирование от газа.

Эти средства стартап направит на дальнейшее развитие своего сервиса и расширение команды.