СБУ подозревает кинодистрибьюторов в связях со спецслужбами РФ

23 июля, 2019, 14:55

СБУ расследует связи кинопрокатчиков Украины со спецслужбами России и подозревает их в саботаже показа украинских фильмов

Об этом сообщается в материалах суда.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против кинопрокатчиков Украины по подозрению в связях со спецслужбами России и саботаже показа украинских фильмов.

Материалы суда свидетельствуют, что должностные лица копаний "В & Н Film Distribution Company", "Ukrainian Film Distribution", "Kinomania", "Volga Ukraine" и "Multi Media Distribution", начиная с 2014 года по сей день, при содействии российских спецслужб направляют деньги, полученные от хозяйственной деятельности в Украине, для финансирования действий неустановленных лиц для осуществления массовых беспорядков на территории Украины, посягательство на ее территориальную целостность, дестабилизацию политических и экономических ситуаций.

Из материалов следует, что рынок кинопроката Украины поделен между вышеперечисленными компаниями, которые ежегодно получают в виде кассовых сборов около $ 100 млн.

По данным СБУ, спецслужбы РФ в течение 2014-2016 годов заставляли владельцев кинопрокатных компаний направлять часть своих доходов для финансирования действий с целью осуществления массовых беспорядков на территории Украины. По данным ведомства, владельцы вышеупомянутых компаний используются как агенты влияния в Украине, диктуя условия на рынке киноиндустрии и саботируя продвижение и показ украинских лент.

Отмечено, что Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство правоохранителей и дал временный доступ к оригиналам документов, содержащих банковскую тайну.

Указанные компании появились на украинском рынке как дочерние предприятия компаний России, имеют финансово-хозяйственные отношения с российскими компаниями, их конечными владельцами выступают граждане РФ.