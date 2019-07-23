//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСБУ подозревает кинодистрибьюторов в связях со спецслужбами РФ

СБУ подозревает кинодистрибьюторов в связях со спецслужбами РФ


фото: nika.cronwell
СБУ расследует связи кинопрокатчиков Украины со спецслужбами России и подозревает их в саботаже показа украинских фильмов

Об этом сообщается в материалах суда.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против кинопрокатчиков Украины по подозрению в связях со спецслужбами России и саботаже показа украинских фильмов.

Материалы суда свидетельствуют, что должностные лица копаний "В & Н Film Distribution Company", "Ukrainian Film Distribution", "Kinomania", "Volga Ukraine" и "Multi Media Distribution", начиная с 2014 года по сей день, при содействии российских спецслужб направляют деньги, полученные от хозяйственной деятельности в Украине, для финансирования действий неустановленных лиц для осуществления массовых беспорядков на территории Украины, посягательство на ее территориальную целостность, дестабилизацию политических и экономических ситуаций.

Из материалов следует, что рынок кинопроката Украины поделен между вышеперечисленными компаниями, которые ежегодно получают в виде кассовых сборов около $ 100 млн.

По данным СБУ, спецслужбы РФ в течение 2014-2016 годов заставляли владельцев кинопрокатных компаний направлять часть своих доходов для финансирования действий с целью осуществления массовых беспорядков на территории Украины. По данным ведомства, владельцы вышеупомянутых компаний используются как агенты влияния в Украине, диктуя условия на рынке киноиндустрии и саботируя продвижение и показ украинских лент.

Отмечено, что Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство правоохранителей и дал временный доступ к оригиналам документов, содержащих банковскую тайну.

Указанные компании появились на украинском рынке как дочерние предприятия компаний России, имеют финансово-хозяйственные отношения с российскими компаниями, их конечными владельцами выступают граждане РФ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 июля, 2019 вторник

больше новостей

23 июля, 2019 вторник

22 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать