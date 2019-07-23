Самій нелепый шедевр сезона: в Бразилии футболист забил в свои ворота с центра поля

23 июля, 2019, 17:29

В матче чемпионата Бразилии футболист "Форталезы" Жунинью забил автогол с центра поля в матче против "Атлетико Минейро"

Об этом сообщает UOL Esporte.

В одном из эпизодов игроки "Форталезы" пасовались в районе средней линии, а Жунинью слишком сильно послал мяч в сторону своих ворот. Голкипер очень далеко вышел из ворот и не смог спасти свою команду от пропущенного гола.

В итоге Жуниньо исправился и реализовал пенальти, который позволил его команде сыграть вничью 2:2.

EITA!



Juninho recua a bola, mas acaba mandando para a própria rede e abre o placar para o Atlético-MG contra o Fortaleza. Veja o lance aqui! #CampeonatoBrasileiro pic.twitter.com/lnfUBAlKu3 - UOL Esporte (@UOLEsporte) 21 июля 2019