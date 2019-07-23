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Espreso.tvСпортСамій нелепый шедевр сезона: в Бразилии футболист забил в свои ворота с центра поля

Самій нелепый шедевр сезона: в Бразилии футболист забил в свои ворота с центра поля


фото: lance.com.br
В матче чемпионата Бразилии футболист "Форталезы" Жунинью забил автогол с центра поля в матче против "Атлетико Минейро"

Об этом сообщает UOL Esporte.

В одном из эпизодов игроки "Форталезы" пасовались в районе средней линии, а Жунинью слишком сильно послал мяч в сторону своих ворот. Голкипер очень далеко вышел из ворот и не смог спасти свою команду от пропущенного гола.

В итоге Жуниньо исправился и реализовал пенальти, который позволил его команде сыграть вничью 2:2.

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