Самій нелепый шедевр сезона: в Бразилии футболист забил в свои ворота с центра поля
23 июля, 2019, 17:29
В матче чемпионата Бразилии футболист "Форталезы" Жунинью забил автогол с центра поля в матче против "Атлетико Минейро"
Об этом сообщает UOL Esporte.
В одном из эпизодов игроки "Форталезы" пасовались в районе средней линии, а Жунинью слишком сильно послал мяч в сторону своих ворот. Голкипер очень далеко вышел из ворот и не смог спасти свою команду от пропущенного гола.
В итоге Жуниньо исправился и реализовал пенальти, который позволил его команде сыграть вничью 2:2.
EITA!- UOL Esporte (@UOLEsporte) 21 июля 2019
Juninho recua a bola, mas acaba mandando para a própria rede e abre o placar para o Atlético-MG contra o Fortaleza. Veja o lance aqui! #CampeonatoBrasileiro pic.twitter.com/lnfUBAlKu3
- 19 июля знаменитый английский форвард Уэйн Руни забил 11-й гол в сезоне за американский клуб "Ди Си Юнайтед".
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