Российская авиация нанесла удары по повстанцам в Сирии: более 40 погибших

23 июля, 2019, 13:02

В понедельник, 22 июля, в результате серии авиаударов по жилым кварталам на северо-западе Сирии погибли не менее 43 человек

Об этом сообщили наблюдатели Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, передает AFP.

По данным наблюдателей, 37 человек, в том числе 35 мирных жителей, погибли во время воздушного удара по рынку в контролируемом повстанцами городе Маараф ан-Нуман в провинции Идлиб. Еще шесть человек были убиты в результате авиаударов по соседнему городу Серакиб.

Согласно данным Сирийского центра, более 100 человек получили ранения.

По данным управления гражданской обороны Сирии ( "Белые каски"), удары были нанесены авиацией ППС России и режима Башара Асада. В Минобороны РФ эту информацию, традиционно, отрицают.

Ранее сообщалось, что российский спецназ участвует в боях на стороне Асада за сирийский Идлиб.