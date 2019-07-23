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Espreso.tvОбщество"Ждем изменений в политике Украины": вице-спикер Сейма Польши об исторических спорах

"Ждем изменений в политике Украины": вице-спикер Сейма Польши об исторических спорах


фото: wiadomosci.wp
Вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевска заявила, что в ближайшее время выяснится изменит ли новая украинская власть историческую политику в отношении Польши

Об этом сообщает "Польское радио".

"Я ожидаю здесь изменений в политике Украины. Конечно, покажут, уместны ли наши ожидания и надежды, действительно ли произойдет перемена. Однако, кажется, что президент Украины - человек очень прагматичный, он не связан теми зависимостями, касающимися определенной версии исторической политики, которые Украина реализовала до сих пор", - сказала она.

Президент Польши Дуда надеется, что Киев прежде всего отменит мораторий на эксгумацию поляков.

Кроме того, в МИД Польши надеются, что после выборов Украина ускорит процесс необходимых реформ и продолжит курс на укрепление отношений Украины с ЕС и НАТО.

  • Напомним, в феврале 2018 года президент Польши Дуда выразил надежду, что Украина примет меры по делу эксгумации останков польских жертв войн и конфликтов на своей территории.
  • Канцелярия президента Польши Анджея Дуды "глубоко разочарована" результатами переговоров между вице-премьерами Украины и Польши о запрете на ексгумацию.
  • 1 сентября в Варшаве на мемориальных мероприятиях к 80 годовщине начала Второй мировой войны ждут, среди прочих, визит президента Украины Владимира Зеленского.
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