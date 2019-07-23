"Зари" не подошел экс-тренер сборной Англии
Об этом заявил генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов, сообщает Sportarena.
Кандидатура известного шведского специалиста была предложена агентом Эрикссона после отставки с поста главного тренера луганского клуба Юрия Вернидуба.
"Среди тренеров, которых нам предлагали, был даже Свен Горан Эрикссон. Причем инициатива возглавить "Зарю" исходила от него. У меня был разговор с его агентом, но возник ряд вопросов - языка, быта. Он бы получил в Украине культурный шок, приехав к нам из сытой Европы. Тренер-иностранец для "Зари" - сейчас это неприемлемо ", - сказал Рафаилов.
71-летний Свен Горан Эрикссон был главным тренером сборной Англии с 2001 по 2006 год. Последним местом работы была сборная Филиппин, которую он возглавлял до июня.
- На посту главного тренера "Зари" Юрия Вернидуба сменил Виктор Скрипник, известный по работе в немецком "Вердере".
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