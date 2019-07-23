"Зари" не подошел экс-тренер сборной Англии

23 июля, 2019, 16:13

Бывший главный тренер сборной Англии Свен Горан Эрикссон мог стать главными тренером луганской "Зари"

Об этом заявил генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов, сообщает Sportarena.

Кандидатура известного шведского специалиста была предложена агентом Эрикссона после отставки с поста главного тренера луганского клуба Юрия Вернидуба.

"Среди тренеров, которых нам предлагали, был даже Свен Горан Эрикссон. Причем инициатива возглавить "Зарю" исходила от него. У меня был разговор с его агентом, но возник ряд вопросов - языка, быта. Он бы получил в Украине культурный шок, приехав к нам из сытой Европы. Тренер-иностранец для "Зари" - сейчас это неприемлемо ", - сказал Рафаилов.

71-летний Свен Горан Эрикссон был главным тренером сборной Англии с 2001 по 2006 год. Последним местом работы была сборная Филиппин, которую он возглавлял до июня.