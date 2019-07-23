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Espreso.tvОбщество"В "Слугу народа" не могли попасть непрофессионалы", - безработный свадебный фотограф, который прошел в Раду

"В "Слугу народа" не могли попасть непрофессионалы", - безработный свадебный фотограф, который прошел в Раду

Сергей Штепа, победивший на выборах в Верховную Раду, хочет работать в комитете транспорта или культуры

Об этом он рассказал в интервью "Главкому".

Кандидат от "Слуги народа" Сергей Штепа победил на выборах в 77-м округе в Запорожской области.

"Я планирую работать в комитете транспорта или в комитете культуры. Мои законопроекты были связаны с растаможкой автомобилей, а также с ответственностью органов власти за техническое состояние дорог. Это очень близкая для меня тема - я сам водитель. Каждый день много езжу и вижу те проблемы, с которыми сталкиваются обычные люди", - сказал Штепа.

Он рассказал, что сам подал заявку, когда партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в мажоритарных округах.

"Я послал анкету, резюме, свои готовые законопроекты. Многие пишут, что кухарка может управлять страной, но это не так. Каждый человек, который хотел попасть в партию или представлять ее как мажоритарщик, должен был отправить готовые законопроекты. Мои предложения рассмотрели, после чего пригласили стать кандидатом от партии. То есть в партию не могли попасть непрофессионалы", - отметил Штепа.

Он также подчеркнул, что половина его рейтинга - это его имя, и только половина - "Слуги народа".

"Больше людей приходило на встрече из-за того, что я приглашал их на эти встречи как кандидат от партии "Слуга народа". Конечно, бренд добавил немного узнаваемости. Думаю, 50% - это я и 50% - это бренд. Без бренда, конечно, я бы не выиграл. Но и тот факт, что если поставить любого под этим брендом то этот человек выигрывает, это тоже неправда. Важно сочетание профессионального человека и бренда", - добавил Штепа.

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