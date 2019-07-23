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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" предложила "красивую" дату первого заседания новой Рады

"Слуга народа" предложила "красивую" дату первого заседания новой Рады

Политическая партия "Слуга народа" выступает за открытие нового созыва Верховной Рады на День независимости - в субботу, 24 августа

Об этом лидер штаба партии Александр Корниенко заявил журналистам, передает Лига.

"Мы говорили ранее, что хотим провести заседание в августе. Мы говорили и я лично говорил, что День независимости - красивая, символическая дата", - сказал он.

Корниенко отметил, что эту инициативу предлагали различные члены партии.

"Я не исключаю заседания 24 августа, я наоборот за это. Мы на День конституции проводили обучающий семинар для наших списочников ... Государственные праздники надо отмечать по-новому", - подчеркнул лидер штаба.

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