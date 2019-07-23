"Слуга народа" предложила "красивую" дату первого заседания новой Рады

23 июля, 2019, 11:36

Политическая партия "Слуга народа" выступает за открытие нового созыва Верховной Рады на День независимости - в субботу, 24 августа

Об этом лидер штаба партии Александр Корниенко заявил журналистам, передает Лига.

"Мы говорили ранее, что хотим провести заседание в августе. Мы говорили и я лично говорил, что День независимости - красивая, символическая дата", - сказал он.

Корниенко отметил, что эту инициативу предлагали различные члены партии.

"Я не исключаю заседания 24 августа, я наоборот за это. Мы на День конституции проводили обучающий семинар для наших списочников ... Государственные праздники надо отмечать по-новому", - подчеркнул лидер штаба.