"Слуга народа" предложила "красивую" дату первого заседания новой Рады
23 июля, 2019, 11:36
Политическая партия "Слуга народа" выступает за открытие нового созыва Верховной Рады на День независимости - в субботу, 24 августа
Об этом лидер штаба партии Александр Корниенко заявил журналистам, передает Лига.
"Мы говорили ранее, что хотим провести заседание в августе. Мы говорили и я лично говорил, что День независимости - красивая, символическая дата", - сказал он.
Корниенко отметил, что эту инициативу предлагали различные члены партии.
"Я не исключаю заседания 24 августа, я наоборот за это. Мы на День конституции проводили обучающий семинар для наших списочников ... Государственные праздники надо отмечать по-новому", - подчеркнул лидер штаба.
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